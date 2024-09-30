بسمة بوسيل تشعل حماس الجمهور بعد إعلانها موعد طرح أغنية "هبدأ أعيش"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المغربية بسمة بوسيل لطرح أحدث أغنياتها وهي أغنية "هبدأ أعيش" وتعد هذه الأغنية هي الأغنية الرابعة بعد عودتها لمجال الغناء مرة أخرى كما أنها تستعد لطرح أكثر من عمل الفترة المقبلة.

ترويج فريق عمل أغنية “هبدأ أعيش” لموعد طرح الأغنية منذ أيام

وقد روجت بسمة بوسيل منذ أيام لأغنية "هبدأ أعيش" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث نشرت برومو الأغنية وأشارت إلى أن موعد طرح الأغنية قريبًا.

كما روج كلًا من الملحن علي الخواجة والشاعر محمود سليم إلى الأغنية وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بجميع مواقع التواصل الاجتماعي وقد أشاروا إلى موعد طرح الأغنية قريبًا.

وفي سياق متصل يذكر أن هذه الأغنية هي التعاون الأول بين كلًا من الفنانة بسمة بوسيل والشاعر محمود سليم والملحن علي الخواجة، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا مثلما تحقق جميع أغاني فريق عمل الأغنية نجاحًا كبيرًا.

بسمة بوسيل تزيد حماس الجمهور لأغنية “هبدأ أعيش”

والجدير بالذكر أنه بعد طرح برومو الأغنية قد لقي البرومو اشادات واسعة من الجمهور وقد أعربوا عن حماسهم الشديد وانتظارهم الكبير للأغنية.

وبعد حماس الجمهور لموعد طرح الأغنية قد أعلنت اليوم بسمة بوسيل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “يوتيوب” عن موعد طرح الأغنية حيث أعلنت أنه من المقرر طرح الأغنية يوم 22 أكتوبر المقبل عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعبر “يوتيوب” وجميع منصات الاستماع.

ويذكر أن أغنية "هبدأ أعيش" لـ بسمة بوسيل من كلمات الشاعر محمود سليم وألحان علي الخواجة ومكياج مؤمن ياسر.

آخر أعمال بسمة بوسيل

يذكر أن آخر أعمال بسمة بوسيل أغنية "عيشنا وشوفنا"، والأغنية من كلمات وائل توفيق وألحان حسن علي وتوزيع فادي ابراهيم وميكس وماستر مصطفي رؤوف.



كلمات أغنية "عيشنا وشوفنا" لـ بسمة بوسيل

عيشنا وشوفنا اللي خان

عشمان نديه أمان

و كمان بيلوم علينا

ويجيب عنيه في عنينا

مريض حب امتلاك

و راسم دور ملاك

ده من جواه ملاك

و ده طبعه من زمان

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

ببقى في حالة انهيار

و يزود جرحي نار

وحكايتي قفل عليها

و مبيسألش فيها

انا مش مصدومة فيه

ولا حتى بلوم عليه

انا عارفة ده كله ايه

بيكرهني فيه

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني.