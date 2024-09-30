نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الكويتية تروج لأحدث أعمالها الغنائية الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



روجت الفنانة نوال الكويتيةعن موعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية ،

حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "اكس "، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:“مساء الخير جمهوري الحلو اليوم أنتهينا من نسجيل أخر أغنية بالألبوم.. وقررنا أنا وعزوف نزول الألبوم أول شهر نوفمبر”.

آخر أعمال نوال الكويتية



والجدير بالذكر آخر أعمال نوال الكويتية أغنية العالم أنت، من كلمات سعاد الصباح، ألحان أنور عبدالله، توزيع موسيقي محمد صالح.

و تتر مسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

أغنية تتر مسلسل صيد العقارب لـ نوال الكويتية، تحمل اسم “كنا واحد واتقسمنا”، من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.