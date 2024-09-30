جات في وقتها.. مفاجأة سارة لـ مستخدمي إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير

انت الأن تتابع خبر جات في وقتها.. مفاجأة سارة لـ مستخدمي إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخيروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة، عن حدود السحب في تطبيق انستاباي، والذي بات يعد أشهر تطبيق للتحويل النقدي داخل مصر في الفترة الحالية، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة متمثلة في المالية والبنك المركزي من أجل التحول الرقمي وفقًا للقواعد والضوابط التي تنظم تطبيق المدفوعات اللحظية.

حدود السحب في تطبيق انستاباي

أكد البنك المركزي المصري، بأن الحد الأقصى للمعاملة الواحدة في تطبيق انستاباي يصل لنحو 70 ألف جنيه، وهذا في الوقت الذي يصل فيه الحد الأقصى للتحويل اليومي داخل التطبيق إلى نحو 120 ألف جنيه مصري، و400 ألف جنيه مصري شهريًا.

وأوضحت المصادر بأن هذه الحدود قد تم وضعها من قبل البنك المركزي المصري، وذلك ضمن جهوده للتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات البنيكية.

أبرز مزايا تطبيق انستاباي

يقدم “انستاباي” مجموعة من المزايا والخدمات لكل مستخدميه داخل مصر، حيث يتيح التحويل بين كافة الحسابات البنيكة للعملاء داخل تطبيق واحد، كما يمكنه التحويل الفوري بين الحسابات داخل مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وكذلك يتيح instapay لعملاءه خدمات التحويل من الحسابات البنيكية إلى المحافظ الإلكترونية وكذلك بطاقات ميزة، وهذا بجانب ميزة الاستعلام عن الرصيد والإطلاع على كشف حساب بنك مصغر، وهذا بجانب خدمات أخرى تتعلق بدفع الفواتير على غرار فاتورة المياه والكهرباء وكذك شحن رصيد لشبكات المحمول المختلفة داخل مصر.

ولعل واحدة من أهم مزايا انستاباي هو كونه لا يطبق أي رسوم على كافة الخدمات التي يقدمها بالوقت الحالي، وهذا بحسب ما أكده البنك المركزي المصري في بيان سابق له.

هل يمكن التحويل من محفظة إلى انستاباي؟