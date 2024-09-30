العالم اليوم - الأسهم الصينية تحلق عكس التيار واليابان تهوي 4 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الصينية تحلق عكس التيار واليابان تهوي 4 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:21 صباحاً - ارتفعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني بأكثر من 4 بالمئة، الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، بينما انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بأكثر من 4 بالمئة.

أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع التحويلي الصيني بلغ 49.8 في شهر سبتمبر الجاري، بزيادة عما سجله عند 49.1 في شهر أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم قد تجاوز التوقعات التي أشارت إليها وكالة رويترز، والتي كانت عند مستوى 49.5، إلا أنه يشير إلى انكماش القطاع التصنيعي في الصين للشهر الخامس على التوالي.

كما بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين إلى 50 خلال شهر سبتمبر الجاري، بانخفاض من 50.3 المسجل خلال شهر أغسطس الماضي.

وسجل مسح كايكسين أيضًا أسرع انخفاض في القطاع في 14 شهرًا.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.28 بالمئة عقب صدور البيانات.

ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان

وفي اليابان، قادت الخسائر في أسهم العقارات تراجع مؤشر نيكي، في حين كانت شركة إيسيتان ميتسوكوشي القابضة للمتاجر الكبرى الخاسرة الأكبر على المؤشر، حيث انخفضت بنسبة 11 بالمئة.

وصعدت مبيعات التجزئة في اليابان في أغسطس بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات استطلاع رويترز التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.3 بالمئة، وأعلى من ارتفاع منقح بنسبة 2.7 بالمئة في يوليو. وشهد مؤشر توبكس الأوسع خسارة أصغر بنسبة 3.13 بالمئة.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.19 بالمئة مقابل الدولار، ليتداول عند 142.63.