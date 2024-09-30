نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وتعادل ريال مدريد إيجابيًا بهدف لمثله مع أتلتيكو في الديربي الذي جمع بين الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم.

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الديربي

وسجل اللاعب إيدير ميليتاو الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وعدل أنخيل كوريا النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة السادسة من عمر الوقت البدل من الضائع من المباراة.