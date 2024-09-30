نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عبد الفتاح يطلب الرحيل عن الأهلي وكولر يناقش القرار مع لجنة الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن رغبة خالد عبد الفتاح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الرحيل من صفوف المارد الأحمر.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، خالد عبد الفتاح قد طلب من كولر المدير الفني للنادي الأهلي السماح له بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف الغندور بعد أن أصبح عبد الفتاح البديل الخامس في قائمة المدافعين للفريق مما يقلل من فرصة مشاركته مع الفريق بشكل أساسي.

واختتم الإعلامي تصريحاته قائلا أن كولر سوف يناقش أمر رحيل خالد عبد الفتاح مع لجنة الكرة خلال الفترة المقبلة وسيبلغ عبد الفتاح بالقرار.