نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة السد القطري ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، فوزًا هاما على نظيره استقلال طهران، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة السد القطري ضد استقلال طهران

افتتح التسجيل في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، الحسيني لاعب فريق استقلال طهران بهدف في شباك فريقه لصالح السد القطري.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح أكرم عفيف مهاجم فريق السد القطري، في تسجيل الهدف الثاني في شباك استقلال طهران عند الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء.