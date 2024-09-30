نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد القطري يضرب استقلال طهران بثنائية نظيفة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، في تحقيق الفوز على نظيره استقلال طهران، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وانطلقت أحداث مباراة السد القطري ضد استقلال طهران، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة السد القطري ضد استقلال طهران

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة السد ضد استقلال طهران، بمحاولات هجومية من أجل تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، سجل الحسيني لاعب فريق استقلال طهران هدف ذاتي لصالح السد القطري.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السد ضد استقلال طهران، بتقدم الفريق القطري بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف أكرم عفيف مهاجم فريق السد القطري، في شباك استقلال طهران عند الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء.