انت الأن تتابع خبر «خراب بيوت» .. لو العلامة دي ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !!.. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وبيراقبوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهي لها العديد من الفوائد ولكن ايضا قد تسبب اضرار كثيرة لا يمكن النجاة منها عند سوء استخدامها، وتعتبر التطبيقات الرقمية مثل تطبيق الواتساب الشهير أحد الوسائل لتلك المخاطر بسبب زيادة حالات التجسس عليها، لذلك يرسل الواتساب اشارات تحذير عند وجود خطر على خصوصيتك وسلامتك الشخصية، فتظهر تلك العلامة كإشارة لإستهداف حسابك واختراقه من جهة غريبة وغير موثوقة.

الدلالات التي تؤكد اختراق حسابك

يجب اتباع الخطوات التالية للتأكد من سلامة حسابك:

قم بفتح تطبيق الواتساب الخاص بك.

فى اعلى يسار الشاشة يوجد ثلاث نقاط ، يجب النقر عليهم.

تنسدل قائمة ونقوم بالضغط على خيار ” الأجهزة المرتبطة “.

قم بتسجيل الخروج من الأجهزة الغريبة اذا كان حسابك متصلا على جهاز آخر.

تتأكد من سلامة حسابك في حالة ظهور شاشة رمز الإستجابة السريع على الصفحة.

طرق تأمين الهاتف من الإختراق