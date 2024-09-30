ضبط 16 طن زيوت محركات سيارات مجهولة المصدر داخل مصنع بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 05:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت والشحومات بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) لقيامه بإعادة تعبئة زيوت السيارات والشحم فى عبوات محليه مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس على جمهور المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بحوزته على (قرابة 4 طن "شحوم - زيوت" سيارات معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 12 طن " زيوت سيارات " معبأة داخل عدد 12 خزان مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها ، تم تجميعها من هوالك الأسواق تمهيداً لإعادة تدويرها - عدد 15175 "عبوة فارغة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.