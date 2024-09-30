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حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 1-10-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: تمتلك عدداً من المواهب، لكنك تحتاج إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبين.

عاطفياً: مهما حاولت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فإن ذلك لن يلقى أصداء إيجابية وخصوصاً أنه مقتنع بما يراه مناسباً.

صحياً: إذا كنت تعاني مشاكل تتعلق بعسر الهضم والقرحة، انتبه إلى نوعية أكلك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: تخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجاً جداً في بعض المواقف.

عاطفياً: ينبغي أن تكون أكثر صبراً مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصاً إذا كانت غير متعمدة.

صحياً: مهما فعلت للتخلص من الآلام التي تنتابك في المعدة، فلن تنجح ما لم تستشر طبيبك.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.

صحياً: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: الفرصة ذهبية ومناسبة اليوم للتخلص من الضغوط، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

عاطفياً: النقاش البنّاء هو الطريقة المثلى للتوصل إلى الحلول الناجعة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحياً: كثرة التدخين تؤذي رئتيك وتجعل تنفسك صعباً وتسبب لك قلقاً وأرقاً ليلاً.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: لا تستلم للضغوط وتنفّذ التعليمات المطلوبة منك بنجاح باهر، وتحاول القيام بما يكلل جهودك بإكليل النصر.

عاطفياً: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.

صحياً: لا تدع سيف الإرهاق مُصْلَتاً على صحتك، بل مارس المشي يومياً إذا استطعت ذلك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: يوم غني بالتعارف واللقاءات والانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.

عاطفياً: تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون الآخرين.

صحياً: شفاء أحد الأصدقاء من مرض لازمه مدة طويلة يشعرك براحة كبيرة ويفرحك جداً.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع او علاقة، لكنّه ايضاً يدفعك الى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.

عاطفياً: نقاشات حادة مع الشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على توضيح كل الأمور العالقة.

صحياً: لا تنفعل ولا تكثر من الصراخ غير المجدي، خذ الأمور بالهدوء والتروي.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: مضاربات مالية ودعم من قبل الزملاء ويكون الوقت مناسباً لسفر والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة.

عاطفياً: إذا كنت راغباً في تحسين وضعك العاطفي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك اليوم قبل الغد.

صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: تساعدك التأثيرات الفلكية تكرمك تحمل لك نتائج مرضية انه يوم جيد وداعم مئة بالمئة من الايام المهمة .

عاطفياً: خصص وقتاً كافياً للحبيب، وتكيّف مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، لا تقاوم أحداثاً طارئة وتجاوب مع الظروف.

صحياً: طبيعتك النارية تجعلك تكره الروتين، لذلك لا سبيل للتخلص من ذلك الإحساس سوى بممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: الأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل فوات الأوان.

عاطفياً: إذا رغبت في المضيّ قُدُماً بعلاقة جديدة، عليك أن تبادر إلى إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع.

صحياً: راقب ضغطك هذا اليوم، فإذا تبيّن أنه عالٍ اتصل بطبيبك واسأله عما يجب فعله.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: وتمتلىء قوة ونشاط وحماسةفي هذا اليوم الذي يحمل لك احلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة

عاطفياً: تسلّم قلبك من النظرة الأولى، فتعجب بشخص تصادفه على غير موعد وتقرر فجأة الارتباط به والاستقرار نهائياً.

صحياً: قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1-10-2024

مهنياً: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعا لتبدأ آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر وعداً.

عاطفياً: تحقّق حلماً وتذهب الى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبراً جيداً يخصك شخصياً.

صحياً: كيّف وضعك مع محيطك، وتشارك وإياهم كل ما من شأنه إبقاء الصحة جيدة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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