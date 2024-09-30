رسمياً.. محمد رمضان مديراً للكرة بالنادي الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 07:31 مساءً - عقدت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي اجتماعًا بعد ظهر اليوم، ،بحضور مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة.

وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة.

وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط.

فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله الكابتن سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.