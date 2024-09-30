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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب داخل الأهلي بسبب سفر كولر دون إذن وغياب محمد هاني يربك حسابات المنتخب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قال الإعلامي خالد الغندور أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تعيش حالة من الاستياء تجاه المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن سبب هذا الغضب يعود إلى قيام كولر بالسفر إلى سويسرا دون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي، وهو ما اعتبرته اللجنة تجاوزًا للإجراءات المتفق عليها والتي تنص على ضرورة تحديد توقيتات السفر بالتنسيق مع الإدارة.
أضاف:" لجنة التخطيط تشعر بالاستياء من كولر بسبب الراحة الكبيرة التي منحها للاعبين".
وتحدث الغندور عن محمد هاني قائلا:" الأهلي سيفقد محمد هاني ثلاثة شهور وسيغيب عن مباراتي المنتخب أمام موريتانيا".
وأكمل:" عمر جابر الأقرب لتعويض غياب محمد هاني في المنتخب خاصة أن العلاقة ليست أفضل حاجة مع عمر كمال والجهاز الفني وهناك محمد شحاتة وأحمد عيد مرشحين أيضًا".