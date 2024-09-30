غضب داخل الأهلي بسبب سفر كولر دون إذن وغياب محمد هاني يربك حسابات المنتخب

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تعيش حالة من الاستياء تجاه المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن سبب هذا الغضب يعود إلى قيام كولر بالسفر إلى سويسرا دون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي، وهو ما اعتبرته اللجنة تجاوزًا للإجراءات المتفق عليها والتي تنص على ضرورة تحديد توقيتات السفر بالتنسيق مع الإدارة.