نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُخطر كولر بقرار تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطرت إدارة النادي الأهلي المدير الفني مارسيل كولر بقرار تعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الخطوة.

وحرصت الإدارة على إبلاغ كولر بجميع التفاصيل المتعلقة بصلاحيات رمضان، والتي ستشمل أيضًا مهام مدير الكرة.

بعد هذا التعيين، سيتفرغ سامي قمصان لدوره الأساسي كمدرب في الجهاز الفني، حيث كان يشغل مهام مدرب ومدير كرة مؤقتًا بعد رحيل خالد بيبو.

مع تعيين رمضان، سيعود قمصان للتركيز على الجانب الفني فقط بجانب الجهاز الفني بقيادة السويسري كولر.

ومن المقرر أن يبدأ قمصان الاستعداد للمباريات المقبلة بعد انتهاء إجازة الفريق، متفرغًا للمهام الفنية بشكل كامل.