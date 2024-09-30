نعرض لكم الان تفاصيل خبر جون كوكريل تنضم لتحالف مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - رحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بدخول شركة جون كوكريل العالمية في شراكة مع شركة سكاتك والشركات المشاركة في تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، مؤكداً أن دخول مثل هذه الشركات العالمية للعمل في مصر يعد دليلاً واضحاً على مدى جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.

وأكد وزير البترول، أن الدولة المصرية لديها خارطة طريق لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وأنها جادة في التعاون مع الشركات العالمية لإنجاح تنفيذها.

ولفت إلى أن وزارة البترول تعمل على دعم الإسراع بإجراءات تنفيذ المشروعات الجديدة الجارية بالشراكة بين قطاع البترول وشركات عالمية وتوطين صناعات التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال محلياً لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مصدراً موثوقاً للهيدروجين لأوروبا والعالم.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من رؤساء وممثلي شركات جون كوكريل وسكاتك وشلمبرجيه وتكنيب وريلي لاستعراض سبل التعاون مع قطاع البترول في تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين والمزمع إقامته فى محافظ دمياط.

ولفت الوزير إلى أن هناك فرص هامة لتعظيم صناعات القيمة المضافة وإنتاج البتروكيماويات وأن العمل جار حالياً على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج بهدف توفير فائض لمثل هذه المشروعات الإستراتيجية المهمة.

ومن جانبهم، أشار ممثلوا الشركات العالمية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكاً استراتيجياً في التعاون في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين، معربين عن تطلعهم لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في هذا المجال في مصر والاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها.

وقدمت شركة جون كوكريل عرضاً خلال الاجتماع حول دور كل شركة في التحالف في تنفيذ المشروع وبعض المشروعات الأخرى المماثلة التى يتم تنفيذها في دول أخرى.

يشار إلى أن مشروع الأمونيا الخضراء من المقرر إقامته في محافظة دمياط باستخدام تسهيلات شركة موبكو وتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار.

وسيضم المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وأخرى لإنتاج طاقة الرياح، بالإضافة إلى محلل كهربى للهيدروجين الأخضر الذى يتم إنتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربى بإستخدام الطاقة المتجددة وذلك لانتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء التى ستستخدم كوقود نظيف.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، والمتحدث الرسمي للوزارة.

وضم وفد الشركات المهندس محمد عامر نائب رئيس شركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجان لوك ماورانج عضو مجلس إدارة مجموعة جون كوكريل، ورافاييل تيلو رئيس شركة جون كوكريل للهيدروجين، وداميان أيرى رئيس شركة ريلى، وفرانشيسكو كاماراتا الرئيس الإقليمى لشركة تكنيب الإيطالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس شريف بيومى المدير التنفيذى لشركة شلمبرجيه لمصر والسودان وشرق المتوسط.