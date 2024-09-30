شركات فرنسية تعلن عن خططها للتوسع في السوق المصرية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 07:13 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة لقاءات مع شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار والتوسع بالسوق المصرية، وذلك بالتنسيق بين المكتب التجاري المصري في باريس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت اللقاءات مجموعة لوريال العاملة في قطاع الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل، ومجموعة سانوفي العاملة في قطاع الصناعات الطبية، ومجموعة لوسافر، ومجموعة روتشيلد، ومجموعة Eurazeo.

وشهدت تلك الاجتماعات استعراض الخطط التوسعية لتلك الشركات في السوق المصرية فضلاً عن استعراض أبرز الحوافز المطلوب توفيرها لتحقيق تلك الاستثمارات.

سانوفي للأدوية تدرس توسعة أنشطتها الحالية في مجال تصنيع اللقاحات بمصر

واستعرض لقاء الوزير مع مجموعة سانوفي أنشطتها في مصر، والتي تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الصناعات الطبية في مصر، حيث تقوم من خلال مصنعها في مصر بزيادة الاعتماد على السوق المحلي لتوفير المستلزمات اللازمة لإنتاج نحو 77% من إجمالي منتجات المجموعة المباعة بالسوق المصري، كما تقوم المجموعة بدراسة توسعة أنشطتها الحالية في مجال تصنيع اللقاحات في مصر.

كما استعرض لقاء «الخطيب» مع مجموعة L’Oréal أنشطتها في السوق المصري، حيث تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل في مصر، وتقوم المجموعة بتصدير نحو 85% من إنتاجها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نمو متوقع 10% سنويا كحد أدنى.

لوسافر الفرنسية تخطط لمضاعفة استثماراتها في مصر لتصل إلى 100 مليون دولار

وتناول لقاء الوزير مع شركة لوسافر استثماراتها في مصر وتمتلك الشركة خطط توسعية بالسوق المصري لمضاعفة استثماراتها الحالية بالسوق المصري لتصل إلى نحو 100 مليون دولار.

وبحث لقاء الوزير مع مجموعة روتشيلد فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري لا سيما وأن مجموعة روتشيلد تعد إحدى أكبر المجموعات المالية المستقلة في العالم، ويعمل بها 4200 شخص في 49 دولة. كما تدير المجموعة محفظة استثمارية تبلغ قيمتها نحو 108 مليارات يورو، هذا وقد قدرت إجمالي عوائد المجوعة بنحو 2.5 مليار يورو.

كما تناول لقاء «الخطيب» مع مجموعة Eurazeo الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث تعمل المجموعة في مجال البنية التحتية، وتعزيز عمليات تحول الطاقة، كما تمتلك المجموعة خططاً لتعزيز ضخ استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأصول، وتسعى المجموعة إلى بحث إمكانية التواجد في السوق المصري والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة بقطاعات البنية التحتية واللوجستيات وإدارة الأصول.