سامح سعد: الشقق الفندقية استثمار مربح بسبب انخفاض التكلفة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 03:14 صباحاً - شريف ناصر _ قال سامح سعد المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية ومستشار وزير السياحة الأسبق، إن إنشاء الشقق الفندقية سيساعد القطاع السياحي على تنفيذ الخطة التوسعية للقطاع الفندقي لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول 2030.

الشقق الفندقية تساعد القطاع السياحي على تنفيذ إستراتيجية 2030

وأضاف سعد، أن هناك أنواعًا من السائحين تستهدف قضاء العطلات داخل الشقق الفندقية، والدولة تعاني حاليًا من نقص كبير في أعدادها على عكس الغرف الفندقية خاصة بمناطق الغردقة والجونة وشرم الشيخ والساحل الشمالي.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية ومستشار وزير السياحة الأسبق، إلى أن هيئة المنتجعات السياحية تسمح بالترخيص لعدد معين من الشاليهات أو الفيلات كشقق فندقية بشرط أن يقابل ذلك بناء غرفة فندقية، ما يجعل المستثمرين داخل القطاع السياحي يتوجهون نحو بناء فنادق جديدة.

ولفت سعد، إلى أن بعض المباني كالشقق أو الفلل أو الوحدات لا تراعي القواعد المنظمة أو المواصفات الخاصة بوزارة السياحة، ما يخلق صعوبة في تحويلها إلى شقق.