نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبراهيم المسيري: انخفاض حركة الطيران وارتفاع أسعار الأراضي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 11:12 مساءً - شريف ناصر _ قال إبراهيم المسيري، رئيس مجموعة سوما باي السياحية، إن الدولة تستهدف تحسين الوضع الحالي القطاع السياحي والفندقي، عبر زيادة أعدد الغرف الفندقية من خلال مبادرة التمويل المنخفض التي أطلقها البنك المركزي المصري . هذا المحتوى للمشتركين فقط

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