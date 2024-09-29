ملف.. مستثمرون: الشقق الفندقية الحل الأمثل للتوسع بالقطاع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:15 مساءً - شريف ناصر _ اتفق عدد من رواد قطاع السياحي والفندقي على أهمية الشقق الفندقية ومدى مساهمتها في تخفيض التكلفة الإنشائية للمستثمرين بالقطاع السياحي مقارنة ببناء غرف فندقية جديدة، إضافة إلى استيعاب أعداد أكبر من السائحين الوافدين.

وأجمع عدد من رواد القطاع الفندقي، على أن أبرز المناطق التي تحتاج إلى التوسع في الشقق الفندقية، هي الساحل الشمالي والإسكندرية والأقصر وأسوان، بينما رأى آخرون أن مناطق الغردقة والجونة هي التي تحتاج إلى شقق فندقية جديدة.

وأكدوا أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالنسبة للشقق الفندقية تتمثل في عدم وجود تراخيص أو أي جهة تنظم أعمال ذلك النشاط داخل الدولة، بينما يرى البعض الآخر أنها تكمن في صعوبة تحويل بعض المنشآت إلى شقق فندقية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتباينت الآراء حول مدى حاجة مستثمري الشقق الفندقية إلى الدعم المادي، حيث أشار البعض إلى أنهم لا يحتاجون إلى دعم مادي نظرًا لانخفاض التكلفة الإنشائية بالنسبة لبناء الشقق الفندقية، بينما يرى البعض أن المستثمرين يحتاجون إلى دعم مادي من خلال مبادرة تمويلية لتحفيزهم على التوسع في بناء الشقق الجديدة.

ونوه البعض إلى أن أبرز المقترحات التي تساهم في إنجاح منتج الشقق الفندقية داخل القطاع السياحي تتمثل في عمل منصة إلكترونية لتأجير الشقق الفندقية تكون تابعة للدولة وخاضعة للرقابة، مع تقنين ذلك المنتج وتنفيذه تحت مسمى الإسكان السياحي وأن يدار بشركات إدارة فندقية مرخصة.

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