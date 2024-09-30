العالم اليوم - 11 تريليون دولار قيمة "السفر والسياحة" عالميا خلال 2024

انتم الان تتابعون خبر 11 تريليون دولار قيمة "السفر والسياحة" عالميا خلال 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:27 مساءً - أعلن معرض سوق السفر العربي 2025، أن نسخته الجديدة ستسلط الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، وذلك خلال الفترة من 28 أبريل إلى الأول من مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يسجل قطاع السفر والسياحة خلال 2024، عاماً قياسياً على المستوى العالمي، بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.1 تريليون دولار، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ووفقاً للمجلس، فإن هذا سيوفر 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.

ويوفر معرض سوق السفر العربي منصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل، من خلال الجمع بين المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والسفر للشركات تحت سقف واحد، فضلاً عن استكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات حول العالم.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن الاتصال يشمل إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة بجانب الاتصال عبر التكنولوجيا، لافتة إلى أن المعرض سيمهد الطريق لمستقبل السفر، لتكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة وشمولاً وارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي.

وكانت إمارة دبي قد استقبلت عددًا قياسيًا من الزوار الدوليين بلغ 9.31 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2023.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي 2024، استقبل أكثر من 47 ألف زائر من أكثر من 161 دولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.7 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالدورة السابقة.