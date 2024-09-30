العالم اليوم - مقتل جندي لبناني جراء ضربة مسيرة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر مقتل جندي لبناني جراء ضربة مسيرة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:27 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، مقتل عسكري جراء ضربة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية لدى مرورها على حاجز في جنوب لبنان، ليكون بذلك أول جندي يقتل منذ بدء إسرائيل الأسبوع الماضي شنّ غارات كثيفة على مناطق عدة.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "قتل أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز" في منطقة الوزاني الحدودية مع إسرائيل.

وبحسب مصدر مقرّب من الجيش، فقد استهدفت المسيّرة الإسرائيلية "الدراجة التي كان سوريان على متنها، ما أسفر عن إصابة الجندي بشظية، قتل على اثرها".

وهذا هو العسكري الثاني من الجيش اللبناني الذي يُقتل بنيران اسرائيلية منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف في 8 أكتوبر غداة اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

وقتل العسكري الأول في 5 ديسمبر إثر تعرّض مركز للجيش في منطقة العديسة الحدودية لقصف إسرائيلي، أدى كذلك إلى إصابة 3 عسكريين بجروح.