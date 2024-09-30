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وزير الأوقاف يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث التعاون المشترك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء هذا اللقاء بدعوة من سيادته بهدف تعزيز سُبل التعاون بين الوزارة والأكاديمية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تقديم الأكاديمية الوطنية للتدريب خدماتها التدريبية والاستشارية للوزارة، إلى جانب التعاون في تنظيم الأنشطة المشتركة.

هذا التعاون يأتي في إطار النجاحات السابقة التي حققتها الشراكات بين الجهتين، مما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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