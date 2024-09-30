الأهلى يتصدر دورى أبطال آسيا للنخبة.. والسد يحقق فوزه الأول "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 08:29 مساءً - تغلب النادى الأهلى السعودى على مضيفه الوصل الإماراتى بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال أسيا للنخبة الموسم الجاري 2024-2025.

الوصل ضد الأهلى

تقدم رياض محرز فى الدقيقة 3 وأضاف روجير إيبانيز في الدقيقة 38، وفى الشوط الثانى حافظ الضيوف على التقدم بثنائية ليخطف نقاط المباراة الثلاث.

بتلك النتيجة يتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الثانية "غرب" في دورى أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وشهدت مباراة الوصل ضد الأهلى غياب الحارس السنغالى إدوارد ميندى وتواجد روبرتو فيرمينو على مقاعد بدلاء أهلى جدة، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - عبدالله العمار

الوسط: زياد الجهني - جابري فيجا - فرانك كيسي

الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان

وبدأ ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل مباراة اليوم بالتشكيل التالى: خالد السناني، سفيان بوفتيني، علي صالح، هاريس سيروفيتش، فابيو ليما، يونج سيونج هيون، مالك ناجير، تا كاشي أويشنو، نجيسان كواديو، أليكسيس بيريز، نيكولاس خيمينيز.

دورى أبطال آسيا للنخبة

واستهل الوصل مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز صعب على باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف، كما انتصر أهلي جدة السعودي على بيرسيبوليس بنفس النتيجة أيضًا.

واستمرت نتائج الوصل السلبية بعد الخسارة الأخيرة أمام العين بنتيجة 2-4 في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

في المقابل، نجح الأهلي فى مداواة جراحه تحت قيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله بعد تلقي الهزيمة الثانية على التوالي أمام القادسية الجمعة الماضي بالدوري السعودي للمحترفين، سبقها وداع مفاجئ لبطولة كأس الملك من الدور الأول على يد الجدل المنافس في دوري يلو، وسط أنباء عن رغبة الإدارة الأهلاوية في الاطاحة بالمدرب الألماني الشاب.

وعلى عكس الأداء المحلى المتذبذب نجح "الراقي" في الانتصار على الوصل بعقر داره بالإمارات وتحقيق الفوز الثاني تواليًا في مشواره الآسيوي بالنسخة الجارية.

السد ضد الاستقلال

وفى نفس التوقيت، حقق السد القطرى فوزه الأول في البطولة بعد تخطى الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب جاسم بن حمد.

تقدم السد عبر سيد حسين حارس الاستقلال بالخطأ فى مرماه بالشوط الأول، وأضاف أكرم عفيف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 68.

وكان السد قد تعادل في الجولة الأولى بنتيجة 1-1 أمام العين الإماراتى، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثانى خلف الأهلى متصدر المجموعة.