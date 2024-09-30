وزير التموين: الدعم النقدي سيظلم المواطن إذا كان "رقم أصم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة كان «رقم أصم»، وأيضًا كان سيظلم المواطن إذا تم بناؤه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي».

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر».