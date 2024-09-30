أخبار مصرية

وزير الثقافة يتفقد معرض نقابة الصحفيين للكتاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يتفقد معرض نقابة الصحفيين للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو معرض نقابة الصحفيين للكتاب اليوم الأحد بمقر النقابة، يرافقه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ووكيل النقابة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والفنية والأستاذ جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة.

وتلا الجولة التفقدية للمعرض الذي يقام في نسخته الأولى خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر الجاري وحتى السبت 5 أكتوبر المقبل إلقاء وزير الثقافة كلمة افتتاحية لحفل توقيع ديوان "خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت، بحضور الإعلامي جمال الشاعر والمذيعة سهير جودة، والفنانة فردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل والمطربة غادة رجب، ونخبة من الصحفيين والمبدعين.

91befaec-aefe-4eff-a998-15e48287c28a
91befaec-aefe-4eff-a998-15e48287c28a
08f31eca-99c0-4c6e-a2b6-efebcd91cc02
08f31eca-99c0-4c6e-a2b6-efebcd91cc02
e88e81e3-cf58-477f-90df-a9e20d6dc87c
e88e81e3-cf58-477f-90df-a9e20d6dc87c
fe010d77-70f4-414a-82ef-4022b31d2f9c
fe010d77-70f4-414a-82ef-4022b31d2f9c
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا