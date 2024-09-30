وزير الثقافة يتفقد معرض نقابة الصحفيين للكتاب

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو معرض نقابة الصحفيين للكتاب اليوم الأحد بمقر النقابة، يرافقه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ووكيل النقابة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والفنية والأستاذ جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة.

وتلا الجولة التفقدية للمعرض الذي يقام في نسخته الأولى خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر الجاري وحتى السبت 5 أكتوبر المقبل إلقاء وزير الثقافة كلمة افتتاحية لحفل توقيع ديوان "خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت، بحضور الإعلامي جمال الشاعر والمذيعة سهير جودة، والفنانة فردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل والمطربة غادة رجب، ونخبة من الصحفيين والمبدعين.

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