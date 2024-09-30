أماني السويسي تطرح أغنيتها الجديدة "سيبتك"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة التونسية أماني السويسي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "سيبتك" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تفاصيل أغنية سيبتك

جاءت أغنية "سيبتك" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي درامي من ناحية اللحن والفكرة التي قام عليها موضوع الأغنية، اضافة إلى الأداء الذي قدمته أماني السويسي.

وقام اللحن على مقام الصبا الذي يُعتبر أكثر المقامات الموسيقية حزنًا، فالأغنية درامية وتُعبر عن حالة من الحزن والزعل، وقدمت أماني أداءًا واحساسًا عكس حالة الشجن.

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب أغنية "سيبتك" توقيع المخرج اللبناني فادي حداد وتم تصويره في لبنان، وظهرت أماني السويسي بأكثر من اطلالة مختلفة.

سعادة أماني السويسي بطرح الأغنية

وأعربت أماني السويسي عن سعادتها بطرح أغنية "سيبتك"، كاشفةً عن أنها من الأغنيات القريبة لها، حيث أنها تميل إلى هذا النمط الموسيقي والغنائي الذي يُؤثر بالجمهور.

أغنية "سيبتك" من كلمات نادر عبدالله والحان محمد عبيه وتوزيع احمد عبد السلام، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.