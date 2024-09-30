الصحة العالمية: نحو 118 ألف حالة نزوح جديدة بلبنان في أقل من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الصحة العالمية قالت إن أكثر من 118 ألف حالة نزوح جديدة بلبنان في أقل من أسبوع، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية في لبنان منهكة بسبب تصاعد العنف والنزوح، والوضع المعيشي الصعب يهددان بانتشار الأوبئة.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".