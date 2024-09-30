أمناء الحوار الوطني: جلسات مناقشة ملف الدعم ستكون علانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - أكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك قضيتين مهتمين سيتم مناقشتهم في الحوار الوطني منهم قضية حماية وصون الأمن القومي المصري.

وقال “الكشكي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، "القضية الثانية هي ملف الدعم وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني "القضايا التي يتم ناقشتها في الحوار الوطني يمسان الامن القومي للدولة المصرية".

وأكد أنه "سيتم متناقشة ملف حماية أمن مصر القومي في ضوء التحديات الكبيرة التي يمر بها الإقليم، ويشارك في الجلسات الخبراء والمتخصصين ".

ولفت إلى أنه "يتم دراسة ومناقشة شكل جلسات مناقشة ملف الدعم وتحويل الدعم العيني إلى نقدي "، مختتما "إجماع عام على أن كافة القوى السياسية ستشارك في جلسات مناقشة الدعم العيني إلى نقدي، وجلسات مناقشة ملف الدعم ستكون علانية".