انت الأن تتابع خبر "هتبقي منورة زي الكوريات".. وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات.. مش هتحتاجي ولا نقطة مكياج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توجد العديد من العناصر الطبيعية التي يمتلكها العديد من الأشخاص، والتي تسهم في تفتيح البشرة وزيادة إشراقها بشكل آمن، دون التسبب في أي أضرار جانبية، يجدر الإشارة إلى أن هذه المكونات تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، وتعمل بفعالية على إزالة خلايا الجلد الميتة، وسنعرض فيما يلي وصفة طبيعية تعتمد على مزيج النشا والفازلين، التي تساهم في تحسين مظهر البشرة والتخلص من البقع والهالات الداكنة.
وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة
- عند مزج الفازلين مع النشا، يتمكن الخليط من تقليل التصبغات وإضفاء نضارة على البشرة مع الاستخدام المستمر، كما يساعد على إزالة الجلد الميت والبقع بفعالية.
خطوات تحضير وصفة الفازلين والنشا
- لتحضير الوصفة، قومي بتسخين ملعقة من الفازلين في الميكروويف حتى تذوب، ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من ماء الورد والنشا.
- قومي بالمزج جيدا حتى يتكون خليط ناعم.
- بعد ذلك، ضعي الخليط في عبوة نظيفة ومعقمة وضعيه في الثلاجة لمدة 10 دقائق.
- قومي بتوزيع الخليط على البشرة واتركيه لمدة 25 دقيقة أو حتى يجف تماما، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.
- للحصول على نتائج سريعة، استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع أو يوميا.
- ومن الجدير بالذكر أن الفازلين يعتبر من المواد الفعالة في ترطيب البشرة وإزالة جفافها، كما يعزز تفتيح البشرة بشكل ملحوظ خاصة عند استخدامه بانتظام قبل النوم، مما يمنحك بشرة مشرقة في غضون 30 يوما.
- كما يمكن استخدام خليط من الفازلين والنشا والعسل لتفتيح البشرة وتبييضها، بالإضافة إلى أنه يساعد في ترطيب الجلد ويمنحه نعومة فائقة، كما يقدم نتائج ملموسة منذ الاستعمال الأول.