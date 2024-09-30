انت الأن تتابع خبر "هتبقي منورة زي الكوريات".. وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات.. مش هتحتاجي ولا نقطة مكياج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد العديد من العناصر الطبيعية التي يمتلكها العديد من الأشخاص، والتي تسهم في تفتيح البشرة وزيادة إشراقها بشكل آمن، دون التسبب في أي أضرار جانبية، يجدر الإشارة إلى أن هذه المكونات تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، وتعمل بفعالية على إزالة خلايا الجلد الميتة، وسنعرض فيما يلي وصفة طبيعية تعتمد على مزيج النشا والفازلين، التي تساهم في تحسين مظهر البشرة والتخلص من البقع والهالات الداكنة.

وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

عند مزج الفازلين مع النشا، يتمكن الخليط من تقليل التصبغات وإضفاء نضارة على البشرة مع الاستخدام المستمر، كما يساعد على إزالة الجلد الميت والبقع بفعالية.

خطوات تحضير وصفة الفازلين والنشا