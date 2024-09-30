الرياضة

المصري البورسعيدي يستعد للموسم الجديد في معسكر بالمغرب

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر المصري البورسعيدي يستعد للموسم الجديد في معسكر بالمغرب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يخوض فريق المصري البورسعيدي معسكراً مغلقاً في المغرب في منتصف شهر أكتوبر المقبل إستعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة المصري

  • برئاسة كامل أبو علي إنتقال الفريق لخوض معسكر مغلق في المغرب بعد بداية الإستعداد في مصر يوم 4 أكتوبر.
  • ويسعى المصري لتوفير الهدوء للفريق والجهاز الفني بقياة علي ماهر قبل إنطلاق منافسات الدوري المصري ودور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
  • وكان المصري قد حسم تأهله لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بعد تخطي عقبة الهلال الليبي بركلات الترجيح.

تصنيف الأندية المتأهلة لثمن نهائي الكونفدرالية

  • وجاء تصنيف الفريق المتأهلة لدور الـ 16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي على النجو التالي:

المستوى الأول:

  • الزمالك – نهضة بركان – سيمبا التنزاني – إتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني:

  • أسيك الإيفواري – الملعب المالي – المصري البورسعيدي – الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث والرابع: 

  • اينيمبا النيجيري – جراف – بولندا سول – شباب قسنطينة – أورابا البتسواني – برافوس دي ماركيس الانجولي – ستيلبورش الجنوب أفريقي – بلاك بولز الموزمبيقي.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا