انت الأن تتابع خبر المصري البورسعيدي يستعد للموسم الجديد في معسكر بالمغرب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يخوض فريق المصري البورسعيدي معسكراً مغلقاً في المغرب في منتصف شهر أكتوبر المقبل إستعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
وقرر مجلس إدارة المصري
- برئاسة كامل أبو علي إنتقال الفريق لخوض معسكر مغلق في المغرب بعد بداية الإستعداد في مصر يوم 4 أكتوبر.
- ويسعى المصري لتوفير الهدوء للفريق والجهاز الفني بقياة علي ماهر قبل إنطلاق منافسات الدوري المصري ودور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
- وكان المصري قد حسم تأهله لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بعد تخطي عقبة الهلال الليبي بركلات الترجيح.
تصنيف الأندية المتأهلة لثمن نهائي الكونفدرالية
- وجاء تصنيف الفريق المتأهلة لدور الـ 16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي على النجو التالي:
المستوى الأول:
- الزمالك – نهضة بركان – سيمبا التنزاني – إتحاد العاصمة الجزائري.
المستوى الثاني:
- أسيك الإيفواري – الملعب المالي – المصري البورسعيدي – الصفاقسي التونسي.
المستوى الثالث والرابع:
- اينيمبا النيجيري – جراف – بولندا سول – شباب قسنطينة – أورابا البتسواني – برافوس دي ماركيس الانجولي – ستيلبورش الجنوب أفريقي – بلاك بولز الموزمبيقي.