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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن جميع لاعبي الأهلي خذولني في مباراة السوبر الإفريقي وإمام عاشور كان هدفه التسجيل وأفشة هدفه إحراز قاضية ثانية.

محمد عبد الجليل: كولر سبب خسارة الاهلي في السوبر.. وجميع لاعبي الأحمر خذلوني في مواجهة الزمالك

وأضاف محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن كولر مسئول عن خسارة الأهلي والأمر مشابه لما حصل في 1994.

واختتم محمد عبد الجليل: الأهلي يحتاج إلى مدير كرة قوي، والصدمة شيء جيد من أجل العودة للتركيز والطريق الصحيح.

