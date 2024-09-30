وزير خارجية فرنسا: مقترح وقف إطلاق النار السابق بشأن لبنان لا يزال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 05:31 مساءً - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن فرنسا تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، متابعا: «نواصل جهودنا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في لبنان».

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، «سنعمل على إجلاء من يرغب بالرحيل من مواطنينا في لبنان، وخصصنا خلية طوارئ لإجلاء الفرنسيين من لبنان».

وتابع: «نحث إسرائيل على الامتناع عن أي اجتياح بري في لبنان وعلى وقف إطلاق النار، على القادة في لبنان العمل من أجل استعادة مؤسسات الدولة».

وواصل: «يجب وقف الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مقترح وقف إطلاق النار السابق بشأن لبنان لا يزال مطروحا، وندعم الجيش اللبناني للحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إسرائيل إبداء جدية أكبر لوقف إطلاق النار».

واستكمل: «المقترح الأمريكي الفرنسي يضمن هدنة فورية يعقبها وقف دائم للنار، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللبنانيان أخبراني أنهما يدعمان مقترح باريس وواشنطن لوقف إطلاق النار».