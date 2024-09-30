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أحمد جودة - القاهرة -

يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطة جديدة لاختيار بديل لمحمد هاني، الظهير الأيمن، في ظل إصابته الأخيرة في الركبة.

كولر يخطط لتعويض غياب محمد هاني في الأهلي بعد إصابته في الركبة

وقد أعلن الأهلي بشكل رسمي عن تعرض محمد هاني لإصابة تتمثل في جزع في الرباط الصليبي الخلفي، مما يستدعي غيابه عن الفريق لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

يضم الأهلي في قائمته ثلاثة لاعبين يمكنهم أداء دور الظهير الأيمن، وهم عمر كمال عبدالواحد وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

رغم توفر البدائل، يواجه كولر تحديات كبيرة في هذا المركز، نظرًا لعدم قناعته بإمكانيات عمر كمال عبدالواحد دفاعيا، فضلًا عن غياب خالد عبدالفتاح لفترة طويلة عن المشاركة، إلى جانب استخدام أكرم توفيق في وسط الملعب.

من المقرر أن يعود كولر من إجازته نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيقوم بالاطلاع على حالة محمد هاني، ومدة غيابه، واستعداداته للمباريات المقبلة في الموسم الجديد.

يُذكر أن محمد هاني قد تعرض للإصابة خلال الدقيقة 26 من مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، مما استدعى استبداله بعمر كمال عبدالواحد بعد تأكيدات الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، بعدم قدرة اللاعب على مواصلة المباراة.

