نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يناقش أسباب خسارة السوبر الإفريقي ويبحث عن تدعيمات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت لجنة تخطيط كرة القدم في النادي الأهلي، برئاسة مختار مختار، يوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة النادي لمناقشة خسارة الفريق في كأس السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي، نادي الزمالك.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة قضايا مهمة، أبرزها الحاجة إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة، حيث أُشير إلى ضرورة تدعيم مركزي المدافع "المساك" والجناح.

وقد تم اقتراح ضم ثنائي نادي زد، محمد إسماعيل وعبدالرحمن البانوبي، إلى جانب ترشيح بعض اللاعبين المحليين، لكن المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، يفضل ضم صفقة أجنبية جديدة في مركز الهجوم.

في إطار آخر، تواصل لجنة اكتشاف المواهب جهودها للبحث عن لاعبين إفريقيين تحت السن، لتقوية الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع اكتمال قائمة الأجانب.

ويؤجل مسؤولو النادي الأهلي ملف الصفقات المحلية الجديدة لحين وصول كولر من الخارج، لبحث الصفقات الجديدة المرشحة معه.

