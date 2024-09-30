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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن حصول الأهلي على هذه الصدمة هو من حظ النادي، والفريق هو من عمل ذلك في نفسه.

محمد عبد الجليل: نجلي لا يتحدث منذ 3 أيام بسبب صدمة خسارة السوبر الإفريقي

وأضاف محمد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن البعض قال إن الأهلي سيربح بالثلاثة والبعض قال إن على الزمالك ألا يسافر.

واختتم محمد عبد الجليل: نجلي لا يتحدث منذ 3 أيام بسبب الصدمة من المباراة، ولا يريد أن يتحدث عنها.

