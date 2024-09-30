انت الأن تتابع خبر الريال السعودي في إستقرار أمام العملات في تعاملات اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت تعاملات اليوم استقرار في سعر الريال السعودي أمام بعض العملات،ويأتي هذا الاستقرار ليؤكد مدة قوة ومكانة الريال السعودي أمام العملات وهذا شئ جيد يعود على الإقتصاد بالنفع،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٨٦٣٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥١١٤

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٠٢٣٦٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٦٠١٩٢ ريال سعودي.سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٩٤٩ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٧٥٠. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٢٧ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٧٣٥. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٩٧٦. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٣٠٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٣٠٢٠٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٢٨٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٤٤١ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٩١٤١. ريال سعودي.