بعد صدمة السوبر الأفريقي.. ثلاثي الأهلي يطلب الرحيل رسمياً

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رياض - احمد صلاح - قدم سامي قمصان المدرب العام لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تقريرًا مفصلًا لإدارة القلعة الحمراء بشأن الأزمة التي نشبت بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك.

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كشف الإعلامي محمد الليثي أن سامي قمصان، مدرب الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، قدّم تقريرًا لرئيس النادي محمود الخطيب حول رحلة الفريق الأخيرة إلى السعودية، حيث خسر الفريق بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وقال الليثي أن التقرير أكد براءة محمد مجدي أفشة وإمام عاشور من الاتهامات بالتراشق بالألفاظ بعد المباراة، مشيرًا إلى أنهما كانا يناقشان قضايا فنية بصوت مرتفع دون تورط في تراشق أو خصام كما ادعت بعض المصادر.

وأشار الليثي إلى أن الخطيب ينوي مناقشة أسباب الهزيمة أمام الزمالك وظهور اللاعبين بحالة من التراخي والاستهتار والغرور، مما يتنافى مع تقاليد وقيم النادي وغرفة تغيير الملابس.

وأوضح الليثي أن الجلسة اليوم بين الخطيب ولجنة التخطيط في الشيخ زايد ستتناول موضوع سهر اللاعبين وحضورهم للحفلات والمطاعم، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حدود واضحة لهذه السلوكيات والتركيز على الأداء في الملعب وإرضاء الجماهير.

وختم الليثي حديثه بالإشارة إلى أن الجلسة ستناقش أيضًا ملف تعاقدات اللاعبين، مع اهتمام خاص بتوقيع عقوبات صارمة على من يظهر تراخياً أو غروراً أو استهتارًا، بالإضافة إلى متابعة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

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