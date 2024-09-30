انت الأن تتابع خبر اليوم.. أهلي 2007 يواجه بيراميدز في بطولة الجمهورية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم الاثنين مع ضيفه بيراميدز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

يدخل فريق أهلي 2007 مواجهة بيراميدز وهو يسعى من أجل تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري، بعدما تمكن من حسم لقائه الأول خارج ملعبه أمام زد، بهدف دون رد سجله مصطفى بهجت.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كل من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.