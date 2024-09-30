انت الأن تتابع خبر طقس ممطر رعدي…تعرف على طقس المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغييرات في الأحوال الجوية هذه الفترة في المملكة العربية السعودية مع دخول فصل الخريف وتبدأ الأجواء تتغير شيئا فشيئا،حيث تتعرض مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات من مكة المكرمة إلى سقوط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار،في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٦٥.

العظمى ٤٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٦٥. المدينة المنورة: العظمى ٤١ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٣٠.

العظمى ٤١ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٣٠. الرياض: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٢٥. جدة: العظمى ٣٩ ودرجة الرطوبة ٣٠ ودرجة الرطوبة ٧٥.

العظمى ٣٩ ودرجة الرطوبة ٣٠ ودرجة الرطوبة ٧٥. الدمام: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٨٥. أبها: العظمى ٢٧ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٧٠.

العظمى ٢٧ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٧٠. تبوك: العظمى ٣٥ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٣٠.

العظمى ٣٥ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٣٠. بريدة: العظمى ٤١ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٤١ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٢٥. حائل: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٣٨ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٢٥. الباحة: العظمى ٢٨ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٦٥.

العظمى ٢٨ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٦٥. عرعر: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٣٧ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٢٥. سكاكا: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٣٨ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٢٥. جازان: العظمى ٣٦ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٧٥.

العظمى ٣٦ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٧٥. نجران: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٢٥.