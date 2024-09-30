انت الأن تتابع خبر إنخفاض طفيف في الأسعار…إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية انخفاض طفيفاً قدر بنحو أقل من ريال سعودي،حيث سجل الذهب عيار ٢٤ اليوم سعر ٣١٩.٩١ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣١٩.٩١ ريال سعودي و ٨٥.٣١ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٣.٢٥ ريال سعودي و ٧٨.٢٠ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٧٩.٩٢ ريال سعودي و ٧٤.٦٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٣٩.٩٣ ريال سعودي و ٦٣.٩٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٦.٦١ ريال سعودي و ٤٩.٧٦ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٩٥٠.٢٥ ريال سعودي و ٢٦٥٣.٤٠ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٩٥٤.٠٠ ريال سعودي و ٢٦٥٤.٤٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٥١.٩٠ ريال سعودي و ٩٣.٨٤ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٣٩.٧٦ ريال سعودي ٢٢٣.٩٤ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٦٣.٥٣ ريال سعودي و ٤٤٣.٦١ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٨٨.٦٦ ريال سعودي و ٨٧٦.٩٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٥٣٢.٥٤ ريال سعودي و ١٧٤٢.٠١ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٨٧.٢٣ ريال سعودي و ٧١٦.٦٠ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٨١٥.٢٠ ريال سعودي و ٧٥٠.٧٢ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٧١.١٢ ريال سعودي و ٨١٨.٩٧ دولار أميركي.