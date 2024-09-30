انت الأن تتابع خبر تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر أسعار الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تهم الكثيرين، سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين عاديين. اليوم، 30 سبتمبر 2024 (27-3-1446 هـ)، شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارا ملحوظا، وهو ما يثير اهتمام العديد من المتابعين للأسواق المالية.

يأتي هذا الاستقرار في سياق تأثيرات عدة

منها تقلبات أسعار الدولار وأسعار النفط، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية. في هذا المقال، نستعرض أسعار الذهب المختلفة في السعودية ونلقي الضوء على العوامل التي تؤثر في هذه الأسعار.

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، 30 سبتمبر 2024 (27-3-1446 هـ)، استقرارا ملحوظا في تعاملاتها اليومية. يأتي هذا الاستقرار قبيل عطلة نهاية الأسبوع لصائغي الذهب، وهو يعكس حالة السوق المحلية التي تتأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية.

من بين هذه العوامل، أسعار الدولار وأسعار النفط، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والسياسية التي تلعب دورا في حركة السوق. في هذا المقال، نستعرض أسعار الذهب اليوم في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية

تم تسجيل أسعار الذهب لمختلف العيارات اليوم على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 24: 321.52 ريال سعودي (ما يعادل 85.74 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 21: 281.33 ريال سعودي (ما يعادل 75.02 دولار أمريكي). يعتبر هذا العيار الأكثر شيوعا وتداولا في المملكة.

جرام الذهب عيار 18: 241.14 ريال سعودي (ما يعادل 64.30 دولار أمريكي). يحتوي هذا العيار على نسبة أقل من الذهب مقارنة بعياري 21 و24.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية إلى 9,999 ريال سعودي (ما يعادل 2,666 دولار أمريكي). تعتبر الأونصة وحدة قياس رئيسية لوزن الذهب عالميًا، وسعرها يؤثر بشكل كبير على الأسواق المحلية.

على المستوى العالمي، استقرت أسعار الأوقية (عيار 24) عند 2,615 دولارًا، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرًا نتيجة تحركات أسواق المال والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في المملكة والعالم بعدة عوامل، منها: