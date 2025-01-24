انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم.. مصادر تحدد مدى صحة الخبر

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلًا واسعًا حول العلاقة بين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، حيث زعمت الشائعات وقوع الطلاق بينهما. ومع انتشار هذه الأخبار، تكشّفت بعض التفاصيل حول حقيقة الخلاف بين الثنائي. وفيما يلي نستعرض أبرز ما تم تداوله حول هذا الموضوع.

أخبار منتشرة على التواصل الاجتماعي

في الساعات الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات كثيرة حول انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم.

هل حدث الطلاق بالفعل؟

ووفقًا لما أكده مصدر مقرب من الثنائي، فقد شهدت الأيام الماضية خلافًا بين نانسي وزوجها، إلا أن الأمور لم تصل إلى حد الطلاق الرسمي حتى الآن، حيث تدخل عدد من الأصدقاء المقربين للثنائي في محاولة لتهدئة الأوضاع وحل الخلافات بينهما. وعلى الرغم من هذه الأنباء المتداولة، حرصت نانسي عجرم على الظهور بشكل طبيعي.

الظنهو بشكل طبيعي

من جهة أخرى، عبّرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن إعجابها بحفل "جوي أووردز" الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، دون إظهار أي علامات مشكلات تكون قد تعرضت لها. حيث كتبت عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"سنة عن سنة عم تأكد جوي أووردز إنها تجربة استثنائية وعالمية بكل المقاييس.. مبروك مرة جديدة للمملكة ولإلنا كفنانين ولكل القائمين على هذا الحفل الناجح والمُبهر. ومبروك سلفا لكل الفائزين."

حفل جوي أووردز 2025

شهد الحفل في نسخته الخامسة حضور كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إضافةً إلى أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والشخصيات المؤثرة. كما تواجدت نخبة من الصحفيين والإعلاميين لتغطية هذا الحدث المميز.