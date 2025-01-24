عاجل- أول تعليق من نانسي عجرم بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال فادي الهاشم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤشرات البحث على "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء عن انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، عقب زواج دام 17 عامًا.

انفصال نانسي عجرم

حقيقة انفصال نانسي عجرم من زوجها

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على منصة "إكس" منشورًا غامضًا جاء فيه: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنة الحياة."

أثار المنشور جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكهّن البعض بأنه قد يكون إشارة إلى احتمال انفصالها عن زوجها فادي الهاشم، ومع ذلك لم تصدر أي تصريحات أو توضيحات رسمية حول الموضوع، مما يجعل هذه الأحاديث مجرد تكهنات لا تستند إلى معلومات مؤكدة.

شائعات انفصال نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث، خلال الأشهر الماضية، بعد انتشار شائعات حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم

انتشرت هذه الشائعة عبر صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل شخصية نانسي وتستخدم صورها، مما ساهم في ترويج الخبر بشكل واسع

نانسي عجرم بدورها نفت الشائعات بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها وبناتهما، في رسالة واضحة تهدف إلى إنهاء الجدل الدائر. وعلّقت على الصورة قائلة: “في أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة... لبنان، حبنا لك لا يتزعزع.”

أحدث أغاني الفنانة نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان "من نظرة" عبر منصة يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما قدمت نانسي أغنيتين ضمن فيلم "مقسوم"، الأولى تحمل عنوان "مقسوم"، وهي من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع Coolpix Boy، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان "قلبي يا محتاس"، من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق، يحيى وإسماعيل نصرت.