اليوم.. أسما إبراهيم ضيفة ندوة “تأثير الإعلام الحديث علي سوق العمل”

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الإعلامية "أسما إبراهيم" مقدمة برنامج "حبر سري"، كضيفة خلال ندوة تحمل اسم “تأثير الإعلام الحديث علي سوق العمل” والتي تنظمها ساقية جوانا للفنون والثقافة علي خشبة مسرح ساقية جوانا بنادي الواي بالإسكندرية.

ويدير الحوار الإعلامية "يارا أحمد "، والإعلامي كريم علاء، ويتضمن الحوار مناقشات مفتوحة مع الجمهور حول العمل الإعلامي ومتطلبات سوق العمل.

نبذة عن أسما إبراهيم

أسما إبراهيم بدأت مسيرتها المهنية كمقدمة برامج في قناة "مودكا" الفضائية، ثم انتقلت للعمل في قناة "روتانا مصرية" لتقديم برنامج "حبر سري"، اشتهرت أسماء إبراهيم بأسلوبها الحواري الجريء وصراحتها في طرح الأسئلة، مما جعلها محطمة للعديد من الجدل والنقاش. كما حظيت برامجها بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي، خاصةً برنامج "حبر سري" الذي استضافت فيه العديد من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات.