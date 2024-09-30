غدًا انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

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أحمد جودة - القاهرة - تُفتتح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، غدًا الثلاثاء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، يُتوقع حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا للمهرجان.

تكريم نجوم الدورة السابعة



يتضمن حفل الافتتاح تكريم العديد من النجوم، منهم الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي، إلى جانب الفنان الفلسطيني غنام غنام والفنان العراقي جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين.

تكريم لجان المهرجان



يكرّم المهرجان أيضًا أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض ولجنة التحكيم التي تضم فنانين ونقاد من مختلف الدول العربية، مثل الفنان محسن منصور من مصر والكاتبة السعودية الدكتورة ملحة عبدالله.

العرض المسرحي "الصندوق" في حفل الافتتاح



يتضمن الحفل عرضًا مسرحيًا بعنوان "الصندوق"، من تأليف وإخراج مريم راضي، وهو مشروع تخرجها من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية. يتناول العرض موضوع الاكتئاب والوصمة المجتمعية المرتبطة بالأمراض النفسية، ويُقدّم باللغة الإنجليزية.

ندوتان حول المكرمين والمهرجانات



خلال المهرجان، ستُقام ندوتان رئيسيتان، الأولى تناقش إنجازات المكرمين، بينما تتناول الثانية فلسفة الكتابة للمونودراما والتنسيق بين المهرجانات الدولية.

مشاركة دولية واسعة في المهرجان



تقام الدورة السابعة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، ويضم المهرجان 25 عرضًا مسرحيًا، من بينها 15 عرضًا في المسابقة الرسمية.