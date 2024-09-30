نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير منظومة العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس، لبحث عدد من الآليات المتعلقة بتطوير منظومة العمل الثقافي في مصر، وذلك في مقر المجلس.

دور المجلس الأعلى في تعزيز العمل الثقافي

أشاد أعضاء المجلس بالخطوات الجادة التي يتخذها وزير الثقافة لتعزيز ريادة مصر الثقافية. وأكدوا على أهمية دور المجلس في صياغة سياسات ثقافية مبتكرة تساهم في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.

تعزيز البنية التحتية الثقافية

ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للثقافة، بما في ذلك كفاءة الكوادر البشرية. وتم التأكيد على أهمية تطوير النشر الرقمي، وتوسيع نطاق التوزيع عبر إنشاء منصات إلكترونية.

إطلاق مشروع "ثقافة مصر"

أعلن وزير الثقافة عن إطلاق مشروع "ثقافة مصر"، وهو مشروع يستهدف ضمان استمرارية الفعاليات الثقافية وفتح آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التكاملية في بناء الإنسان.

مؤتمر لدعم السينما المصرية

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية عقد مؤتمر عاجل، برعاية المجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة مشكلات صناعة السينما المصرية ووضع الحلول المناسبة لدعم هذا القطاع المهم.