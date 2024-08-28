نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام وبطولات المغربي أشرف داري صخرة دفاع الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع المغربي أشرف داري، مدافع بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات قادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

وجاء تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف داري بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي وإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، ليصبح ثالث صفقات المارد الأحمر بعد مواطنه يحيى عطية الله، ويوسف أيمن.

أرقام وبطولات أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة

أشرف داري من مواليد 6 مايو لعام 1999 ويبلغ عمره 25 عامًا ويلعب في مركز قلب الدفاع، وخط الوسط المدافع، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى، ويتميز بطوله الفارع حيث يبلغ طوله 1.88 سم وكذلك يتميز بقوته البدنية.

بدأ أشرف داري مسيرته الاحترافية في صفوف فريق الشباب بنادي الوداد المغربي موسم 2016 – 2017 قبل تصعيده للفريق الأول عام 2018 وخاض معه 140 مباراة وسجل 11 هدفًا وأرسل تمريرة حاسمة وحصل على 8 بطاقات صفراء وواحدة باللون الأحمر خلال (12409 دقيقة لعب).

توج أشرف داري مع الوداد المغربي بـ4 ألقاب، حيث فاز بلقب الدوري المغربي 3 مرات، بالإضافة للقب دوري أبطال إفريقيا 2021 – 2022 بعد الفوز في النهائي على حساب النادي الأهلي بثنائية نظيفة.

وانتقل المدافع المغربي لصفوف نادي ستاد بريست الفرنسي في يوليو 2022، وخاض مع الفريق 24 مباراة وسجل هدف وصنع مثله وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، وتخللت فترة تواجده مع بريست إعارته لنادي شارلروا الفرنسي ولعب معه 9 مباريات وسجل 3 أهداف.

إجمالًا، لعب أشرف داري خلال مشواره مع الأندية 173 مباراة وسجل 15 هدفًا، وأرسل تمريرتين حاسمتين، وحصل على 9 بطاقات صفراء وواحدة باللون الأحمر.

ماذا قدم أشرف داري مع منتخب المغرب؟

مثل أشرف داري مختلف المنتخبات الوطنية المغربية، وانضم لصفوف المنتخب المغربي الأول في 7 ديسمبر لعام 2021، وخاض مباراته الدولية الأولى ضد منتخب السعودية وفاز منتخب بلاده بهدف دون رد.

وشارك "داري" في 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب الأول وسجل هدف وحيد في شباك منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 التي خسرها أسود الأطلس 2-1 وحصد المركز الرابع بالمونديال.