إنتر ميامي يُتوج بـ"درع المشجعين"قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره كولومبوس كرو 3 - 2.

سجل ميسي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45+4.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق كولومبوس من تقليص الفارق عن طريق دييجو روسي، ولكن لويس سواريز عزز تقدم إنتر ميامي بتسجيله لهدف ثالث في الدقيقة 48، قبل أن يقلص كولومبوس الفارق مرة أخرى بهدف ثان من ركلة جزاء سددها كوتشو هرنانديز في الدقيقة 61.

وفي بقية المباريات، فاز شارلوت على شيكاغو فاير (4 - 3)، ونيويورك سيتي على سينسيناتي (3 - 2)، وأورلاند سيتي على فيلادلفيا يونيون (2 - 1)، ونيويورك ريد بولز على تورنتو (4 - 1)، ومونتريال على أتلانتا يونايتد (2 - 1).

كما فاز هيوستن دينامو على نيو إنجلاند ريفولوشن (2 - 1)، ودي سي يونايتد على ناشفيل (4 - 3)، ولوس أنجلوس جالاكسي على كولورادو رابيدز (3 - 1)، ولوس أنجلوس إف سي على سان لويس سيتي (1 - صفر).

وتغلب أوستن إف سي على بورتلاند تمبرز (1 / صفر)، وسان خوسيه إيرثكويكس على دالاس (3 - 2)، وسياتل ساوندرز على فانكوفر وايتكابس (3 / صفر)، وتعادل ريال سالت ليك مع مينيسوتا يونايتد سلبيا.