أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء في قطاع غزة

حصيلة جديدة للشهداء في قطاع غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41 ألفاً و802، وإصابة 96 ألفاً و844 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 14 شهيداً و50 مصاباً.
وأوضحت أنه مع العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ364 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويستمر العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، مع تنامي الاعتداءات برا وبحرا وجوا واستمرار الاحتلال في حصار القطاع.
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