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الاحتلال يعتقل 35 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية، تخللها اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها. الاحتلال يعتقل 35 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية، تخللها اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب: "حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل طالت 35 معتقلا حتى اللحظة". وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

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